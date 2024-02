Dans cet atelier, la Pléiade livre ses secrets

Dans les librairies, ils occupent une place à part. Ils sont reconnaissables au premier regard. Les livres de la Pléiade, célèbre sélection de Gallimard, rassemble l’œuvre d’un auteur en un seul volume. C’est un ouvrage précieux né dans les années 30, que l’on se transmet dans les familles, ou qui permet de s’offrir son auteur préféré. Leurs formes, leurs couleurs, restent inchangées depuis plus de 90 ans. C’est là qu’ils sont reliés, exclusivement dans les ateliers Babouot. Au fil des décennies, la fabrication s’est mécanisée. Les ouvrages de Stendhal, Romain Gary ou Platon prennent vie entre ces mâchoires d’acier, mais passent aussi entre des mains expertes, dès la découpe du cuir. Dans l’atelier voisin, Alain s’occupe de la dorure. Ces grands tiroirs contiennent tous les fers à dorer. À la lettre "C", Camus côtoie Céline, Cervantès, ou encore Charles de Gaulle… le nom de l’auteur et le titre doivent être centrés. Un travail minutieux au millimètre près. Une fois calée et installée sur une plaque chauffante, il faut apposer la dorure avec une feuille d’or 23 carats pour un premier test. TF1 | Reportage C. Bayle, J. F. Drouillet, M. Bliard