Dans cet hypermarché des Pyrénées-Orientales, les enfants encaissent les courses de leurs parents

Voilà une démarche bien insolite, mais qui plaît à ces "jeunes" caissiers. Dans ce supermarché de Claira, les enfants passent derrière le tapis-roulant pour s'improviser, le temps d'encaisser les courses de leurs parents, caissiers. Et pas la peine de les flatter, pas de prix d'ami possibles, même pour la famille. Jouer à la marchande avec une vraie caissière et de vrais clients... l'initiative plaît aux enfants et permet de poser un autre regard sur le métier. Cette caisse pour enfants est testée depuis la rentrée dans une quarantaine d'hypermarchés de l'Hexagone. Du côté des parents, l'émotion fait surface : "de le voir faire ça, ça fait beaucoup d'émotions". Et déjà, naissent les premières vocations.