Dans cet immeuble, la facture de gaz est multipliée par six

Pour Michèle et Françoise, se chauffer cet hiver va devenir un luxe. Ils viennent de recevoir leur nouvelle facture de gaz. Elle est plus salée que d'habitude. En mois de septembre, le prix du chauffage est à 46 euros et en octobre, elle est de 296 euros, soit une impressionnante augmentation de près de 650%. La situation est impensable pour ce couple de retraités. Ils réfléchissent à se chauffer autrement. Dans la région de Nancy, au moins 1 500 locataires sont concernés par cette flambée des prix. Étant une mère célibataire, Océane ne voit qu'une seule solution, c'est d'éteindre les chaudières et de trouver d'autres façons de se réchauffer. Tous les locataires pointent la responsabilité sur leur bailleur social. Il a signé un contrat de gaz au moment où les prix étaient au plus haut. Joint par téléphone, le bailleur social annonce qu'il veut renégocier avec le fournisseur. Il rappelle qu'il existe des aides individuelles pour les locataires. Comme Gérard, beaucoup de locataires ne vont pas régler la totalité de leur facture de gaz. C'est une protestation pour obtenir un bouclier tarifaire plus protecteur pour les immeubles équipés d'un chauffage collectif. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse