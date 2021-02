Dans l'Oise, on achète de la viande dans une boulangerie

Dans la boulangerie Crousti'gus de Bailleval (Oise), on achète du pain, mais aussi de la viande. Tous les jeudis, depuis le second confinement, le seul commerce de la ville se transforme en point relais pour la boucherie de la commune voisine. Il suffit de commander sur Internet ou directement au comptoir. "C'est bien pratique", affirme un client. La boucherie se trouve à cinq kilomètres de Bailleval. Nathalie Sandrin gère une douzaine de commandes par semaine. Une aide précieuse, notamment pour les plus âgés. "Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se déplacer. C'est à nous de leur rendre ce service", explique la bouchère. C'est aussi un atout pour les commerçants. "C'est une bonne moitié de consommateurs supplémentaires", confie Sandy Martin. Des légumes sont également vendus à côté des croissants. Une production locale qui est livrée chaque vendredi et samedi. Pour que la boulangerie devienne un vrai lieu de rendez-vous, le maire va étendre l'établissement pour y faire un salon de thé. Le village de 1 500 habitants espère retrouver un nouveau centre-ville.