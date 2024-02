Dans cette brasserie, l'histoire est au menu

Ceci est bien un monument historique. Pourtant, il n’y a pas d’audio guide, ni même de ticket d’entrée. L’ambiance est plutôt aux escargots au beurre persillé, aux profiteroles au chocolat et aux couleurs partout. C’est ce qui attire. Décors, costumes, cette brasserie du centre nantais, c’est une scène de théâtre. Dès l’ouverture, en 1895, les Bourgeois sortaient du théâtre juste en face et s’y pressaient à chaque entracte. Dans la fumée des cigarettes, la musique, une ambiance frivole, semblable à ces brasseries parisiennes représentées par Manet. Et partout sur les mosaïques, les vitres, l’emblème : la cigale. L’histoire est écrite sur les murs. Pour représenter l’aspect festif du lieu, nous repérons ces bustes nauséeux qui s’apprêtent à rendre leur repas, les chopes de bière aussi. Pour le prestige, le luxe, des bouteilles de champagne. Le tout dans un style unique. Le monument a été classé historique en 1964. Il est interdit de modifier la structure, d’abattre un mur. Il a fallu s’adapter à ce bâtiment biscornu. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot, S. Mourava