Dans cette commune, 25 commerces ont rouvert en deux ans

C'était jusqu'à présent l'attraction de Nantua. Mais son lac couleur émeraude n'est plus le seul à attirer le regard. Un épicier, une décoratrice ou encore une vendeuse de jouets. En tout, 25 commerçants ont ouvert leur boutique en seulement deux ans. Ils font vivre cette petite ville de 3 500 habitants. Et ce n'est pas fini. Cinq nouveaux commerces vont encore ouvrir, en l'occurrence une poterie. A l'heure où les petits centre-villes souffrent, quel est donc le secret de Nantua ? Aucune zone commerciale dans les alentours et des loyers attractifs : 300 euros en moyenne par mois. La mairie y veille. C'est ce qui a permis à Nathalie de s'installer. Surtout depuis le confinement, Nantua compte une centaine d'habitants en plus. Certains y sont nés et y reviennent créer leurs activités, comme Jean-Baptiste et sa nouvelle salle de sport. Il a aussi une autre, Nathalie qui a quitté Annecy pour Nantua et sa douceur de vivre. Des commerçants qui s'offrent ici une nouvelle vie et attendent désormais que les habitants soient au rendez-vous. TF1 | Reportage G. Charnay, N. Hadj-Bouziane, Q. Russell