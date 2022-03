Dans cette forêt, les chênes volent !

Des troncs de 500 kilos sont comme en lévitation. Dans cette forêt, les arbres flottent dans les airs. Une fois coupés, ces chênes centenaires sont soulevés sur plus de 400 mètres, grâce à ce système de tyrolienne. Ils arrivent au dépôt, sans toucher terre. Le but est d’éviter de défigurer le sol après la coupe des bois. Tassée par le passage des camions, la terre d'à côté, mettra des centaines d’années avant de pouvoir accueillir à nouveau une forêt. La technique du débardage par câble est aujourd’hui utilisée majoritairement en montagne. Grâce à ce chantier test, elle devra bientôt se développer en plaine. D’après Brice Gaumont, technicien forestier de l’Office National des forêts de Sarthe, "cette technique est vraiment adaptée pour ne pas abîmer les sols et les tasser." TF1 | Reportage M. Brossard, S. Cherifi, F. Fernandez