Dans les Hautes-Alpes, le cheval remplace les remontées mécaniques

Si on avait dit à Métal qu'il tracterait un jour les enfants de l'école de ski, il ne l'aurait peut-être pas cru. Et pourtant, ce cheval remplace désormais les remontées mécaniques de la station de Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes). L'attraction animale est une alternative originale pour apprendre aux enfants à skier malgré tout. Pas de perche donc, mais une corde qu'il faut tenir fermement. Après quelques minutes, ils sont arrivés en haut de la piste. Pendant que Métal récupère, Câline et Bambou s'apprêtent à prendre sa place. Des tire-fesses vivants qui rencontrent un franc succès. Et c'est reparti pour un tour sans oublier la récompense autant pour les enfants que pour les poneys. "Il faut que le poney passe un moment agréable pour réussir à recommencer la prochaine fois qu'on va lui proposer de remonter", explique Anthony Samadet. La station compte sur ces animaux pour sauver les vacances de février. Ils envisagent même de renouveler l'activité lorsque les remontées mécaniques pourront à nouveau fonctionner.