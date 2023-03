Dans cette usine, c'est elle la patronne !

Au milieu de cette cathédrale industrielle, chaque matin, Émilie Belissent fait le tour de ses équipes, que des hommes. Elle dirige cette usine de 170 salariés depuis trois ans. Ici, on fabrique des tuyaux industriels. C'est un milieu très masculin, mais Émilie est passionnée par son métier : "c'est très beau, c'est magnifique, vous verrez des tubes à 1 200 degrés, c'est technique, c'est un process impressionnant, on peut rester des heures à le regarder". Et les hommes dans tout ça, être dirigés par une femme, ça donne quoi ? "Déjà, c'est plus subtil. Il y a le dialogue, avec un homme c'est un peu plus difficile. Et il y a le respect !", répond un employé. Enfin, Émilie veut nous montrer la cabine de forge, probablement son lieu préféré dans l'usine. D'ici, on surplombe les machines qui façonnent les tuyaux d'acier. Pour la patronne, il est important de dire aux jeunes femmes qu'elles sont les bienvenues dans l'industrie. Ses journées sont bien remplies, mais cette maman de deux enfants ne laisserait sa place à personne. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette