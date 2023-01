Dans cette ville, il y a plus de PV que d'habitants

Comme si se garer n'était pas déjà assez difficile. À Saint-Germain-en-Laye, il vaut mieux en plus aller vite au parcmètre pour éviter les PV. Et n'en parler pas à un monsieur, sa dernière amende, il l'a reçue quand il était parti payer à l'horodateur. En effet, depuis 2018, la ville délègue le contrôle du stationnement à une entreprise privée. Et ils ne chôment pas avec 59 430 PV dressés en 2021, soit 162 par jour en moyenne à 25 euros l'amende. Y a-t-il tellement de resquilleurs ? En regardant dans une rue, les voitures n'ont pas de tickets. Pourtant, la place est moins chère que dans la capitale. En centre-ville, c'est trois euros pour vous garer pendant une heure et demie. Mais pour un brocanteur qui vient toutes les semaines, à la fin de l'année cela fait quand même 800 à 1 000 euros, un investissement. Il tient donc à nous montrer sa collection. Par ailleurs, la mairie l'assure. Si le stationnement du centre est si contrôlé, c'est justement pour faire marcher les affaires des commerçants. À Saint-Germain-en-Laye, il vaut donc mieux payer votre stationnement. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Clouzeau