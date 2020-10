Dans la Creuse, comment récolte-t-on le safran, l'épice la plus chère au monde ?

Dans le petit village de Fontanières se niche la plus grande production de safran du pays. Depuis quinze ans, Véronique Lazérat cultive cet or rouge. Elle détient presque un quart de la production française. C'est en octobre, quand les températures sont plus fraîches, que ces fleurs éphémères s'ouvrent les unes après les autres. Alors pendant deux semaines, l'équipe vient les cueillir plusieurs fois par jour avant d'extraire le safran le plus minutieusement. Pionnière de ce savoir-faire, cette safranière forme des stagiaires venus du monde entier. Ces derniers sont conscients du travail qui les attend, mais le fait est que c'est gratifiant. Ils veulent par conséquent se lancer dans l'exploitation de cette épice exceptionnelle. Ils apprennent une par une les techniques d'un long processus. Un travail d'orfèvre impossible à mécaniser qui justifie le prix si élevé du safran.