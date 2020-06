Dans la Creuse, une épicerie solidaire pour remplacer les commerces

Après le confinement, une épicerie multiservices a ouvert ses portes à Sannat (Creuse). Grâce à cette initiative, cette commune, où il reste encore la poste et l'école, revit. D'ailleurs, on y trouve de tout, notamment des produits locaux, grâce à des bénévoles retraités ou actifs qui s'en occupent à tour de rôle tous les matins. Bientôt, c'est dans ce même contexte que le village va aussi bénéficier d'un bar.