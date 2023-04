Dans la fabrique du camion à tout faire

Il se déploie en quelques minutes, passant de 35 m² à 60 m². À l'intérieur du camion, une usine miniature afin de montrer à ces collégiens à quoi ressemble l'industrie actuellement. Ce véhicule est unique, un outil de promotion pour ces métiers. Il a déjà accueilli 14 000 visiteurs en un an. Et ce camion a été conçu dans ces hangars du Loiret. Toutenkamion fabrique des camions sur mesure, des camions d'analyses médicales, de la sécurité civile ou même des cinémas mobiles. Pour l'instant, il en existe trois en région Centre. D'abord, il s'agit de fabriquer les parois dans ces moules géantes. Puis, vient l'étape de l'aménagement. Des branchements complexes de ces cars-régie, utilisés par les équipes de télévision, aux finitions d'une clinique mobile. Un camion aménagé coûte entre 150 000 et un million d'euros. Le défi à chaque fois : utiliser le moindre centimètre carré. Pour ce bibliobus par exemple, ce chef de projet a trouvé une astuce pour pouvoir mettre encore plus de livres à l'intérieur. Cette entreprise est en plein essor. Elle produit chaque année de 40 à 60 camions. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot