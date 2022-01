Dans la Manche, les tours Vauban menacées de déclassement à cause d’éoliennes

Dans ce paysage sauvage devrait s’établir d’ici quelques années un parc éolien. Les habitants de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) sont résignés et déçus. Sylvie et Yves sont en vacances. Et pour eux aussi, la nouvelle est difficile à comprendre. Ce parc devrait être construit à une trentaine de kilomètres du rivage, et donc des Tours Vauban, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour Annick Perro, historienne, c’est un problème. "La vue, c’est la valeur universelle exceptionnelle (...) Il faut aussi protéger les vues : de la mer vers les tours et des tours vers la mer. Or, ce sera pollué visuellement", explique-t-elle. Un problème qui pourrait être encore plus important, car les fortifications de Vauban concernent douze sites partout dans le pays. Christiane Tincelin, présidente de l’association "Eolarge", l’explique : "Si l’un des sites est déclassé, est désinscrit, c’est l’ensemble d’une inscription des sites Vauban qui tombent". À savoir que les fortifications de Vauban sont inscrites à l’Unesco depuis 2008. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira