Dans la peau de Jean-Jacques Goldman

En descendant sur la scène, micro à la main, Stéphane arrive enfin au bout de son rêve. Devant des milliers de personnes, il interprète un des succès de Jean-Jacques Goldman, son idole. Rock star le temps d'un soir, et volailler le jour sur les marchés, ce fan de la première heure a été invité par la production pour participer au spectacle. Le temps d'un concert, il sera membre du groupe à part entière. Il a choisi sa tenue de scène avec soin, car ce soir, c'est sa chance. Pour se préparer, comme n'importe quel autre membre du groupe, il va chauffer sa voix en compagnie du guitariste et ami de toujours de Jean-Jacques Goldman, Michael Jones. Il a souvent rencontré le groupe, mais sans jamais être monté sur scène. Affiche, guitare, jusqu'aux baskets sérigraphiés, Stéphane a dédié tout un musée à son idole. Invité ce jour-là, Michael Jones découvre des milliers d'objets patiemment collectés. Un musée apprécié à sa juste valeur par les deux musiciens historiques de Jean-Jacques Goldman, et des objets insolites et oubliés au fil des années. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre, E. Schings