Dans la peau des hommes des cavernes

Il faut retenir son souffle avant d'entrer dans la Grotte Chauvet (Ardèche). Puis, on doit avancer lentement dans l'obscurité pour apercevoir enfin les lions qui sont prêts à bondir hors de la paroi. Là, on fait un voyage 36 000 ans en arrière aux origines de l'art. La perspective, le relief, le mouvement, tout est là. Accompagnés d'un guide, les visiteurs écoutent religieusement. Ils ressentent une émotion intacte grâce à cette réplique de la grotte originale fermée au public. Tout a été reconstitué dans les moindres détails. À l'extérieur, dans un campement paléolithique, les vacanciers mènent l'enquête. Les petits et grands s'amusent à trouver les sept erreurs. Lors de cette visite ludique, vous pouvez apprendre à chasser le bouquetin. Avant de partir, n'oubliez pas de dessiner votre propre mammouth dans la grotte atelier. On vit une journée féerique où l'histoire laisse place à l'imagination. Depuis son ouverture en 2015, la Grotte Chauvet a déjà accueilli plus de trois millions de visiteurs. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys