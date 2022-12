Dans la salle de commande des coupures d’électricité

Dans un lieu sensible tenu secret, à quelques kilomètres d'Orléans, les agents sont prêts à faire ce qui n'a encore jamais été fait : couper le courant à des milliers de Français de la région en cas de fortes tensions sur le réseau électrique. Les délestages se feront depuis ce poste, sur ordre du gestionnaire de transport d'électricité. Les coupures éventuelles n'auront lieu qu'aux heures de fortes tensions. Cela veut dire entre 8 heures et 13 heures, et entre 18 heures et 20 heures. Il s'agit là d'une solution de dernier recours. Avant d'en arriver là, les 28 agences de conduite reparties dans l'Hexagone disposent d'un autre levier. Elles peuvent baisser l'intensité du réseau de 5%. Ça dépendra aussi des températures. Plus l'hiver sera froid, plus les risques de coupures seront élevés. En revanche, la ligne qui alimente un hôpital ou une structure militaire ne pourra jamais être coupée. Si vous habitez à côté d'un de ces lieux, vous serez épargnés. Pour les autres, vous serez avertis par les médias qu'un délestage est probable. Il vous suffira alors de rentrer votre adresse sur le site monecowatt.fr pour savoir si vous êtes concernés. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Romanens