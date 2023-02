Dans la ville la plus froide de France

Autant vous dire tout de suite, beaucoup de gens ici n’en sont pas convaincus. Pas simple pourtant d’échapper au froid à Langres (Haute-Marne). Et ce n’est pas Fabien, sans gants ce mercredi matin, qui vous dira le contraire. "J’essaie de bouger pour avoir un peu moins froid", affirme-t-il. Toujours -5 °C à onze heures. On a même cru au premier coup d’œil que la statue de Diderot avait les genoux gelés. C’est en fait la peinture qui se détériore. Sur les remparts de la ville, le vent souffle, mais on y est habitué. Bonnet et écharpe sont de sortie plus tard qu’ailleurs, parfois même au printemps. Néanmoins, il y a aussi des habitants hermétiques au froid. "Je minimise en m’habillant très peu", confie l’un d’entre eux. Pour savoir pourquoi il fait si froid, on a trouvé Martine dans un café. Cela fait 60 ans qu’elle vit là, et elle nous explique : "On est en altitude, à 500 mètres par rapport à la mer. Et on est balayé par tout ce qui est vent, neige, verglas, pluie". À Langres, on a donc les mains froides, mais certains ici vous diront que c’est dans le cœur que l’on a chaud. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Gorgibus