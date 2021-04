Dans l'Aisne, un élu fait cadeau de ses indemnités aux associations de son village

Guillaume Wabont a 29 ans, il est pharmacien hospitalier. Mais en plus, il est élu au conseil municipal de son village de Beaurevoir (Aisne) depuis un an. Au vu du contexte difficile, il a décidé de verser la totalité de ses indemnités aux associations de sa commune. "300 euros par mois, ils ne vont pas me servir à quelque chose et je pense qu'ils sont plus utiles à être donnés aux associations qui agissent en faveur des habitants ou du territoire", confie-t-il. L'année dernière, ces indemnités ont financé les festivités d'été. Cette année, toutes les associations, quatorze au total, vont recevoir une aide. Ce sera notamment le cas de la section des anciens combattants. Même privée de manifestation et de toutes ses sources de revenu, elle doit continuer de fleurir les monuments et soutenir les veuves. Forcément, ce geste séduit les habitants. Ils sont aussi un peu fiers car on parle peu souvent de politique de façon positive. Au total, sur les six années de ce mandat, cette initiative permet de verser 21 600 euros aux associations du village.