Dans l’angoisse d’une nouvelle tempête en Gironde

Les tempêtes se suivent et les curieux sont toujours là, venus admirer une dernière fois la mer avant qu'elle ne soit trop dangereuse. Pas question de s'éterniser, les habitants ont déjà prévu de se barricader. Hormis quelques curieux, à Lacanau (Gironde), les rues sont désertes, la végétation secouée par la violence du vent. Il devrait souffler au-delà de 120 km/h sur place. Par sécurité, les deux plus grands parkings de la ville ont été fermés. La plage, elle aussi, est interdite au public, les sauveteurs restent particulièrement vigilants ce samedi. Des vagues jusqu'à huit mètres de hauteur sont attendues à marée haute. "La plage, elle est grande et accessible à beaucoup d'endroits. Donc, on sait qu'il y aura, malheureusement, des gens qui vont venir se balader sur la plage", dit Guillaume Counilh, coordinateur surveillance des plages. Le plus gros de la tempête n'est pas prévu avant 18 heures ce samedi soir et jusqu'à dix heures dimanche matin. Mais sur la plage de Lacanau, le vent souffle déjà beaucoup plus fort que prévu avec des rafales jusqu'à 75 km/h, et déjà beaucoup de pluie. TF1 | Reportage L. Cloix, I. Zabala, C. Jouanneau