Dans l'atelier des magiciens du cuivre

Ils ont l'art de faire briller le cuivre, de le façonner avec force et précision. Le soleil se lève à peine à Coly-Saint-Amand, mais les coups de marteau résonnent déjà dans les rues du village. À 68 ans, Alain travaille avec son fils Yoann à qui il a transmis le goût de la matière. Une fois découpée, la feuille de cuivre est modelée à la force des bras, puis chauffée à très haute température. Il ne reste plus qu'une dernière étape : une fine couche d'étain chauffée à plus de 200 degrés. Celle-ci vient recouvrir le cuivre. Un petit coup de polissage, et la poêle est prête à rejoindre la batterie de cuisine. Yohann a rejoint son père dans l'atelier il y a tout juste un an après avoir travaillé dans la chaudronnerie. Mais l'envie de prendre la relève a toujours été là. Le dinandier travaille le cuivre à l'oreille. Lorsqu'ils ne créent pas des objets de toutes pièces, Alain et son fils redonnent vie à des ustensiles abîmés par le temps et les objets à restaurer arrivent de partout. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier, C. Devaux