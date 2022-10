Dans le cercle très fermé des Plus Beaux Villages de France

C'est un village blotti au cœur de la rivière. L'Allier serpente et s'enroule autour de Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire). Là-bas, les habitations reflètent une histoire multicentenaire. De la pierre, des couleurs et une nouvelle fierté pour ses habitants. Dans ce village, tout se fait à pied ou presque. Et il faut savoir se perdre dans les petites ruelles. Avec l'obtention de ce label, les professionnels du tourisme nagent déjà en plein bonheur. Alors c'est à Cathy Goupille, avec ses 25 années à l'office du Tourisme, de nous faire visiter les lieux. Et tout commence par les jardins du Prieuré bientôt millénaire. Entre les rues pavées et les passages presque secrets, Cathy nous guide jusqu'au pont de pierre du XVe siècle, tout simplement incontournable. Viser le label des "Plus Beaux Villages de France" est un objectif vieux de 30 ans. Mais c'est également une récompense, qui aujourd'hui, a d'autres ambitions que le simple développement du tourisme. Lavoûte-Chilhac est le sixième village de Haute-Loire labellisé "Plus beaux villages de France". TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive