Dans le ciel, le ballet des drones

Voici peut-être le feu d'artifice du futur, 400 drones alignés sur la plage pour un spectacle millimétré et des heures de préparation en amont pour les équipes techniques. Ne cherchez pas en revanche 400 pilotes pour chaque appareil, la chorégraphie est prévue à l'avance et tout est automatisé. "C'est un logiciel qui pilote tous les drones", explique un technicien. Des spectacles aux drones comme celui-ci sont souvent réservés aux parcs à thèmes les plus connus. Très appréciés aussi en Chine lors de grands événements, alors forcément à la Grande-Motte (Hérault), les spectateurs se posent des questions. Soudain, les lumières s'éteignent et le ciel prend vie. Les drones comme des étoiles créent des astres en forme d'objets de Noël. Les yeux des enfants s'illuminent, le père Noël apparaît, et un final qui impressionne le public. "C'était magnifique, c'était la première fois qu'on venait", rapporte une spectatrice. Un ballet pourtant très court, pas plus de dix minutes, mais suffisant pour prolonger un peu les fêtes. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Gouiffes