Dans le Donbass avec l’armée russe

Pour aller dans le Donbass, notre équipe a eu droit à une escorte par l'armée russe. On peut y voir quelques véhicules et des soldats qui stationnent. C'est la première fois que les Russes organisent une visite pour les journalistes occidentaux et internationaux sur le terrain. C'est intéressant parce que cela permet de comprendre ce que la Russie veut montrer. Mais pour quelles raisons la Russie tient-elle à ce que les journalistes soient sur le terrain ? On sait qu'ils ont visité une ville à moitié détruite, au nord de Marioupol. Les Russes rejettent d'ailleurs les responsabilités sur les Ukrainiens. Plus tard, ils ont aussi pu voir des camions humanitaires. Dans tous les cas, un mois après l'entrée des chars en Ukraine, la Russie veut donner plus de poids à sa version et à son récit des événements. TF1 | Duplex J. Garro