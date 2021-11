Dans le Doubs, ils plantent la forêt de demain

Le problème concerne plus de 300 000 hectares de forêts dans le pays. Certaines espèces d’arbre ne résistent pas au climat actuel et dépérissent. En cause : le manque d’eau dû au réchauffement climatique. En seulement trois ans, les arbres sont morts par millions. Pour imaginer la forêt de demain, de nouvelles espèces sont testées. Dans cette parcelle, de l’érable à feuilles d’obier venu du sud du pays. Ces arbres semblent s’adapter à leur nouvel environnement depuis qu’ils ont été plantés il y a deux ans. L’observation doit se faire sur des dizaines d’années pour tirer des conclusions. À l’arboretum de Baume-les-Dames, des espèces de tous les continents ont été plantées en 1994. De quoi avoir plus de recul sur les essences qui ne résistent pas dans le temps, comme ces arbres venus d’Asie. Le défi est de taille pour trouver des essences d’avenir, comme ces cèdres plantés il y a 85 ans, qui se reproduisent aujourd’hui naturellement.