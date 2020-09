Dans le Gard, des habitants encore coupés du monde

Il est tombé l'équivalent de quatre mois de pluie en 24 heures dans le Gard et l'Hérault. Le soleil est enfin de retour, mais les dégâts sont énormes. C'est notamment le cas à Lardou où des ponts, des plantations, des blocs de pierre et autres ont été emportés par le courant. Ce lundi, certains habitants du village sont toujours coupés du monde et deux personnes portées disparues.