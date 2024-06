Dans le grand bain !

Il se promène tranquillement dans le bois de Vincennes (Val-de-Marne). Maxime Grousset n'est de ce que l'on arrête pour une photo ou pour un autographe. Il est pourtant l'une de nos chances de médailles aux Jeux olympiques : champion du monde en titre de natation. Pour décrocher l'or olympique sur 100 mètres papillon, Maxime Grousset a sa recette. Il est toujours à 100%. Le jeu, c'est l'autre ingrédient de son succès. Il a toujours joué dans l'eau, et cela, depuis son enfance en Nouvelle-Calédonie. Quand il n'était pas à la piscine, c'est dans l'océan qu'il plongeait et pas forcément pour nager. Même à l'entraînement avec les copains, il y a de la place pour s'amuser : lancer des paris un peu fous. Le pari est gagné. Ce sont aussi ces moments de détente qui préparent les plus grandes victoires. TF1 | Reportage D. Piereschi, S. Humblot