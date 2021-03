Dans le Haut-Rhin, ils se battent pour que leur école garde ses deux classes

Toutes les générations se sont rassemblées ce mardi devant l'école de Roggenhouse (Haut-Rhin). Familles et enfants mobilisés contre la fermeture annoncée d'une des classes. Les 500 habitants de la commune ont du mal à comprendre. "Dans un contexte actuel de crise scolaire et de crise sanitaire, pourquoi est-ce qu'on nous demande de fermer une classe ou une école alors qu'on aurait les moyens de la pérenniser ?", s'est demandée une habitante. Aujourd'hui, l'école compte deux classes uniques : maternelle et élémentaire. En 2019, une de ces classes avait déjà été menacée de fermeture. Le maire de l'époque avait alors écrit une lettre à Emmanuel Macron. Avec treize élèves en élémentaire, le quota est insuffisant selon l'Éducation nationale avec des différences de niveau trop importantes. Si la fermeture n'est pas encore officielle, les parents sont dans l'expectative. Les enfants en élémentaire devraient être intégrés à l'école du village voisin, avec pour la commune, des frais de déplacement importants et une organisation compliquée. Alors les habitants espèrent l'installation dans la commune de nouvelles familles d'ici septembre pour conserver les deux classes. En attendant, ils poursuivent la mobilisation.