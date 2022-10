Dans le Lauragais, la recette du succès

Emma et Antoine font un duo inséparable. Elle s'occupe du service et des desserts pendant que lui prépare les plats salés. Âgé de 24 ans et 28 ans, ce jeune couple est à la tête d'un restaurant gastronomique dans le Tarn. Tous deux ont appris en famille. Leur cuisine, c'était celle de la grand-mère d'Antoine. Elle tenait une table d'hôte. Le jeune chef se rappelle de ses plats simples et gourmands. Après s'être formé dans les plus grands restaurants à Paris, ils ont voulu revenir dans le Tarn il y a deux ans avec un rêve : faire vivre un château dans la famille depuis des générations. "Ce n'est pas un rêve d'enfant mais presque d'ouvrir mon restaurant ici. Je venais le dimanche pour voir mes grands-parents et mes cousins. C'est beaucoup de souvenirs", a confié le jeune homme. Dans le village de Lempaut, c'est l'unique restaurant. Pour les habitants, l'arrivée des deux chefs permet de dynamiser la commune. Avant d'ouvrir le restaurant, ils ont dû rénover les pièces, partir en quête de bonnes affaires. Deux ans plus tard, les salles se sont métamorphosées. Les clients sont impressionnés par ces jeunes talents. Emma et Antoine ont de l'ambition d'obtenir une étoile. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet