Dans le Morvan, on coupe les sapins en prévision de Noël

Dans le Morvan, la production de sapin concerne aussi bien les entreprises que les particuliers. C'est le cas de Marie-Christine et Patrick Grosche, des producteurs de sapins naturels d'Alligny-en-Morvan (Nièvre). Ce mardi matin, ils se trouvaient comme leurs sapins dans la brume, dans l'incertitude d'un décret gouvernemental toujours pas signé. Notons que cette décision leur permettrait de vendre comme tous les ans des milliers de sapins. Cette année, ils prévoient d'écouler 40 000 arbres. Vu le nombre de sapins qu'il compte vendre, Patrick Grosche a tout de même lancé la coupe et l'emballage de ces arbres que l'entreprise familiale va commercialiser tous les ans dans l'Ouest de l'Île-de-France. La logistique commencera dans quinze jours avec 60 semi-remorques à faire partir. L'entreprise a une rentrée d'argent par an qui se fait du 25 novembre au 24 décembre. Si celle-ci n'arrive pas à vendre un seul sapin durant cette période, elle risque de déposer le bilan.