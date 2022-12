Dans le noir et dans le froid, des conditions inacceptables

Ce mardi matin, ces professeurs et élèves expriment leur ras-le-bol. Ils espèrent enfin se faire entendre pendant qu'à l'intérieur du lycée Voillaume, à Aulnay-sous-Bois, une table ronde très officielle se tient. "Il fait froid, il fait 9 °C dans certaines salles. Il y a des plafonds qui s'effondrent. Il y a des sanitaires qui ne sont pas aux normes", explique une enseignante. Pour mieux s'en rendre compte, il suffit d'entrer dans une classe et d'écouter les élèves : "Il y a certaines fenêtres qui sont cassées et qu'on ne peut pas fermer, donc il fait encore plus froid" ; "On a du mal à se concentrer, car on a hyper froid". Effectivement, les photos prises par des élèves et des professeurs montrent qu'il fait à peine 7 °C dans les salles de classe. Il y a également beaucoup de coupures de courant. Certains cours se sont déroulés dans la pénombre. Tout le bâtiment est dans un mauvais état alors que 2 400 élèves y étudient. Les images du lieu ont provoqué beaucoup d'émotions chez les parents. Le gouvernement réagit ce matin. Au total, près de 50 millions d'euros ont déjà été investis pour la rénovation de ce lycée, mais ça ne suffit pas. Les syndicats en profitent pour rappeler que de nombreux établissements dans le pays sont concernés par ce problème d'insalubrité et de vétusté. TF1 | Reportage Y. Hovine, H. Dreyfus, P. Rousset