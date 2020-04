Dans le Nord, des restaurateurs essaient de rebondir avec des idées et de la volonté

A Armentières (Nord), cela fait six semaines que Nicolas Gautier a dû fermer son restaurant. Pour essayer de faire face à la crise, il a mis en place un système de vente à emporter qui a d'ailleurs beaucoup de succès. Même si le profit n'est pas forcément au rendez-vous, son activité a permis de faire travailler tous ses fournisseurs. Et en attendant de pouvoir rouvrir, Nicolas a fait de la place dans son restaurant pour permettre aux producteurs locaux de vendre leurs produits.