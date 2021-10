Dans le Nord, les sangliers font des dégâts

Quand Nicolas se rend dans son champ, il le découvre en ruine. Pour lui, les responsables sont tout trouvés : les sangliers. Sur cette vidéo filmée dans un autre champ, on distingue clairement le sanglier se servir en plein jour. Mais c'est souvent la nuit que les hordes sortent pour se nourrir. Quelques semaines avant la récolte, les dégâts coûtent cher. "Ça va être un préjudice entre 2000 et 3000 euros. Quand on arrive sur nos parcelles et qu'on voit ça, et bien, on est démoralisés", se désole Nicolas. Dans le département, les demandes d'indemnisations ont doublé en deux ans. Dégâts importants dans les cultures, dans les forêts aussi. "On est sur une portion de forêt où on voit clairement les endroits où les sangliers sont passés. La végétation qui a énormément de mal à repousser derrière, c'est vraiment le symbole d'une surpopulation de sangliers sur la forêt", confie Jean Ayello. Selon lui, la raison serait le réchauffement climatique. La chasse est une des solutions au problème mais la tâche est difficile. L'autre solution avancée, mais elle est coûteuse, serait d'installer des clôtures notamment autour des champs.