Dans le Nord, on sent l'automne sur les marchés

Malgré la grisaille, les couleurs chaudes de l'automne s'invitent au marché. À Saint-André-lez-Lille, les étals sont remplis de potirons, de potimarrons, de choux, de mâches et d'endives. L'occasion pour les habitants de faire des légumes mixés ou des gratins. La viande fraîche, quant à elle, attire toujours autant de monde. Et pour soigner naturellement le rhume en cette période de l'année, mieux vaut s'approvisionner en miel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.