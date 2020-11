Dans le Pas-de-Calais, des maisons menacent de s’effondrer

À Lestrem, des dizaines de propriétaires sont en détresse. À cause de la météo et de la sécheresse, entre autres, leur maison présente des fissures qui sont de plus en plus inquiétantes. L'habitat de Sébastien Maes en est concerné avec 50 mètres de fissures cumulées, compliquées à surmonter. Depuis deux ans, à chaque épisode de forte chaleur, elles apparaissent et s'agrandissent. L'urgence est telle qu'il a dû condamner certaines pièces. C'est le cas également de Denis Bialais. Située sur des sols argileux, sa demeure est également endommagée en seulement quelques mois. Pour arrêter la course effrénée des fissures, il installe des pieux à tous les mètres pour la soutenir. Une intervention qui lui a déjà coûté près de 50 000 euros. Des dossiers urgents de cette envergure, le maire en reçoit toutes les semaines. En effet, on y recense 50 cas connus de maisons fissurées pour 4 000 habitants. "Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a malheureusement des maisons qui devront être rasées", nous a confié le maire. Étant donné que ces maisons ne sont pas encore reconnues à l'état de catastrophe naturelle, les travaux restent pour l'heure à la charge des propriétaires.