Dans le Pas-de-Calais, sans carburant et sans train !

Ils ont tous les yeux rivés sur leurs écrans ce lundi matin. À la gare d’Arras (Pas-de-Calais), beaucoup de trains manquent, et c’est une surprise. Huit lignes TER et TGV sont touchées par le mouvement de grève. Il faut patienter, car pour beaucoup de passagers, il n’y a pas d’autres choix. Gaëtan devait aller à Lens ce matin pour le travail. Il prend le train depuis une semaine, parce que c’est devenu quasiment impossible de trouver de l’essence pour son véhicule. Finalement, il va rentrer chez lui en bus et trouver une solution pour l’après-midi. Partager son véhicule, c’est une piste pour aujourd’hui. Un couple doit absolument se rendre à Lille, mais le TER pour y arriver est annulé. Alors, en urgence, ils appellent leur fils pour les emmener en voiture. La grève des aiguilleurs tombe au plus mal dans ce contexte de pénurie d’essence dans la région. Dur à accepter pour les voyageurs. Deux possibilités : l’attente ou la débrouille. Le mouvement va se poursuivre jusqu’à cinq heures demain matin. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier