Dans le pas des alliés

Le bruit des sabots a remplacé celui des bombes. Aujourd’hui, chaque matin, la beauté de la liberté s’apprécie au petit trot sur la plage d’Utah Beach, mais sans jamais oublier hier. Il y a 80 ans sur cette plage, des centaines d’Américains donnaient leur vie pour sauver notre pays. Le spectacle face à la mer reste grandiose. Mais le 6 juin 1944, le sens de l’histoire était bien différent. Difficile d’imaginer à quelques pas de la plage, le musée du Débarquement menacé par la mer. Cette mer, qui a vu débarquer nos sauveurs, est devenue un risque majeur. Le nouvel ennemi est là, le dérèglement climatique avec ses tempêtes plus fréquentes, son vent pus violent. Petit à petit, la mer grignote les dunes et pourrait fragiliser le musée et ses collections qui ont presque les pieds dans l’eau. Charles de Vallavieille, directeur de ce musée municipal, l’avoue, une fois encore, il espère l’aide des Américains. En attendant le débarquement des dollars américains, il est temps pour nous de pénétrer dans ce Bocage normand. Direction La Fière avec ce petit pont de quinze mètres sur trois qui enjambe la rivière du Merderet est qui était à l'époque un objectif stratégique pour les paras américains. Son contrôle dès le 6 juin barre la route aux renforts allemands et ouvre la route aux troupes du général Patton. TF1 | Reportage M. Dupont, O. Trigolet