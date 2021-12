Dans le Puy-de-Dôme, 1000 autotests gratuits distribués aux habitants d’un village

Du porte-à-porte pour offrir un cadeau de bienvenu à la veille du Nouvel An. Monsieur le maire délivre des autotests gratuitement. Une bonne nouvelle pour Nicole et Pierre qui n'ont pas réussi à en trouver jusque-là. En effet, les pharmacies sont en rupture de stock. Donner à chaque habitant l'assurance d'être protégé, c'est l'objectif de Jérôme D'Abreu lorsqu'il parcourt sa commune. "Je me suis rendu compte de cette pénurie et j'ai dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils puissent passer un réveillon sereinement", explique le maire de Ménétrol (Puy-de-Dôme). Plus besoin d'écumer les pharmacies et supermarchés pour se tester. Chaque habitant qui le souhaite pourra venir récupérer son test. Près de 5 200 euros ont été dépensés soit l'équivalent du budget du feu d’artifice annulé en juillet 2020. Pour les avoir, le maire appelle plusieurs pharmacies ce week-end. Et à sa grande surprise, l'une d'entre elles a accepté de le fournir. Avoir son autotest sera facile pour les habitants de Ménétrol. Un simple justificatif de domicile suffira. TF1 | Reportage I. Blonz, C. Olive