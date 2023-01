Dans le Queyras, un mètre de neige en 24h

Déneigement obligatoire ce matin à Abriès, devant la maison. Ce village de Queyras, situé à 1 500 mètres d'altitude, s'est réveillé sous près d'un mètre de neige. Ces chutes de neige importantes viennent de l'Italie, à quelques kilomètres. C'est ce que les riverains appellent un retour d'Est. De plus, ils l'attendaient depuis longtemps. "Cela faisait plus de deux ans qu'il n'y en avait plus" ; "Il faut en profiter". Bonne nouvelle pour les vacanciers, il va continuer de neiger toute la journée et la nuit prochaine. "Une station sans neige, ce n'est pas une station. Mais au moins comme ça, on en a" ; "C'est super hein ! C'est bien pour la saison. On est content pour les six mois à venir", lancent d'ailleurs quelques-uns d'entre eux. De nouvelles grosses chutes de neige sont attendues demain matin. Les autorités surveillent de près la situation. Des routes pourraient être coupées, isolant des villages au fond de la vallée. TF1 | Reportage P. LeFrançois, S. Fargeot