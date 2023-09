Dans le quotidien des religieux

Chez les sœurs de l’abbaye Sainte-Marie du Rivet, comme dans toutes les communautés monastiques, la vie s’organise autour de deux piliers, la prière et le travail. Il n’y a jamais de bavardage dans ce lieu, même pendant les repas. La télévision et la radio sont interdites, mais chacune à son adresse mail pour échanger avec ses proches. Les sœurs n’ont pas de salaire, mais elles cotisent pour leur retraite. Une fois l’âge de départ atteint, elles perçoivent une pension qu’elles reversent à la communauté. Pour le quotidien, elles doivent se contenter du strict nécessaire. Cette vie centrée sur le don de soi, ils sont de moins en moins nombreux à la choisir. Il y avait encore plus de 20 000 religieux dans l’Hexagone il y a dix ans. Ils sont deux fois moins nombreux aujourd’hui. À Langon (Gironde), même si les bancs de l’église sont clairsemés et les fidèles vieillissants, le père Charles dit sentir un retour du spirituel chez les jeunes. L’église compte sur ses jeunes prêtres pour redorer une image écornée. Cette année, seuls 88 ont été ordonnés, 50 % de moins qu’il y a un an. La visite du pape à Marseille, il l’espère, pourrait encourager quelques vocations. TF1 | Reportage L. Zajdela, A. Ponsar, V. Abellaneda