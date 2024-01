Dans le sillage de l'alambic ambulant

Voilà un drôle d'engin aux formes assez surprenantes. Il n'est pas rare d'en croiser sur les petites routes du Gers, tractés par des camionnettes, on les appelle des "alambics". Rémy Brocardo est distillateur ambulant. Chaque année, aux premières fraîcheurs, il va de ferme en ferme pour transformer le vin en eau-de-vie. "Il faut six à sept heures de mise en route, de chauffe et de réglages. Maintenant, on va voir si l'eau-de-vie va être bonne, parce que ça, c'est son boulot", nous explique Didier Della Vedove, vigneron récoltant. L'alambic est maintenant installé dans le chai, au milieu de ces murs noircis par un champignon qui se forme à partir des vapeurs d'alcool et de l'oxygène. L'alambic cuivré n'en est que plus scintillant. L'appareil ronronne, voici la naissance de l'armagnac. Le principe est simple, le vin est chauffé. Par évaporation, les vapeurs d'alcool sont capturées, puis condensées pour former cette eau-de-vie. Il faut surveiller le dosage du vin, la température de chauffe, pour que le breuvage libère ses arômes et ses vapeurs d'alcool. À la sortie, la blanche est cristalline, parfumée. TF1 | Reportage P. Mislanghe, L. Rebeyrol