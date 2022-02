Dans le Var, les dégâts après la tempête

Cet arbre, entièrement déraciné, n’a pas résisté à la tempête de lundi après-midi dans le Var. Sur la commune du Castellet, plusieurs campings ont souffert. Ici, tout s’est passé très vite. Christian Bichel, propriétaire de celui des Arbouses, n’en revient toujours pas. "C’était un film d’horreur hier. Ça fait peur quand même", confie-t-il. Ce mardi matin, il constate les dégâts avec les habitants, qui se sont calfeutrés chez eux hier durant plusieurs heures. Les branches des pins ont cassé et sont tombées sur les lignes électriques. Les techniciens Enedis ont pu rétablir le courant dans la nuit, mais il y a encore beaucoup de travail. Moins de 4 000 foyers sont encore privés d’électricité dans la région. Le mistral a soufflé très fort, avec un record enregistré à plus de 171 km/h à La Ciotat. Un peu plus loin, des élagueurs sont à pied d’œuvre depuis tôt dans la matinée. Le mistral va continuer de souffler aujourd’hui et demain dans le Var, mais surtout dans les Bouches-du-Rhône cet après-midi. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba