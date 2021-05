Dans le Var, un appel lancé pour retrouver une baleine grise égarée

Rencontre inattendue pour une famille de plaisanciers à Bormes-les-Mimosas (Var). Vendredi dernier, une baleine a surgi devant leur bateau, un spectacle rare. C’est sûr, ce moment restera gravé dans leur mémoire. Originaire du Pacifique Nord, cette jeune baleine grise ne fait pas partie des espèces régulièrement observées en Méditerranée. Elle semble perdue. Les autorités tentent à tout prix de l’empêcher de rentrer dans le port. "On essaie de le guider un peu, sans l’effrayer, avec les bateaux pour pas qu’il rentre à l’intérieur où il se serait retrouvé vraiment coincé", explique le capitaine du port. Le cétacé fait entre huit et dix mètres, alors l’opération est délicate. En outre, cette baleine a du mal à s’alimenter en Méditerranée et est donc très affaiblie. Ce mardi matin, sur la plage du Grau du Roi, des scientifiques tentaient de l’apercevoir. De son côté, l’Office français de la biodiversité lance un appel aux personnes qui pourraient l’observer le long des côtes pour continuer de suivre le périple du cétacé en Méditerranée.