Nouvelle-Zélande : dans le village au nom le plus long du monde

Pour s’y rendre, la première épreuve est de rentrer dans le GPS le nom de ce village de la campagne néo-zélandaise : il compte 85 lettres. Essayez de le prononcer : Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. "La plupart des gens ici savent le prononcer", affirme Katrina, une des habitantes. D’ailleurs, les gens qui habitent en ce lieu sont assez peu nombreux. Ce village, c’est une famille et trois maisons. Cette famille est issue d’une tribu maorie. Ce nom à rallonge, ils le doivent à l’un de leurs ancêtres. La légende de Tamatea Toa raconte que ce dernier a traversé de nombreuses contrées, et même des mers à pied. Ces 85 lettres sont en réalité un poème en son honneur. Là encore, Katrina le connaît par cœur. "Le sommet où Tamatea, l'homme aux gros genoux qui dévalait, avalait et grimpait des montagnes. Le marcheur invétéré, joua de sa flûte à un être cher", récite-t-elle. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Lassalle, T. Leroy