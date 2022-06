Dans le village d'Appy, on roule à l’électrique depuis deux ans

Pour aller faire ses courses, se promener ou partir en vacances, ce couple de retraités utilise une voiture électrique tous les jours et a déjà fait de nombreux kilomètres. À Appy, un petit village isolé de l'Ariège, les onze familles roulent à l'électrique. Le constructeur leur prête des véhicules depuis deux ans avec un objectif, démontrer qu'ils sont adaptés à la montagne. Gilbert et Renée Simonet sont satisfaits. Deux bornes de recharge ont été installées dans la commune. Mais en zone rurale, elles sont encore rares. Dans cette région touristique, Patrick Blaser a encore parfois du mal à recharger son véhicule. "Les gens qui viennent au ski garent leur voiture, vont au ski et reprennent leur voiture le soir. C'est sympa pour ceux qui attendent la borne, c'est le problème", explique-t-il. Dans une heure, son véhicule sera chargé. Pour lui, l'avantage majeur reste le prix. L'électrique coûte quatre à cinq fois moins cher que l'essence. Le maire veut aller plus loin en installant des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Le prêt des véhicules prendra fin l'année prochaine. Les habitants pourront racheter leur voiture ou la rendre au constructeur. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle