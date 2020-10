Dans les aéroports, toujours pas ou peu de tests de Covid

Le trafic aérien a beaucoup chuté cette année à cause de l'épidémie. Même avec les cas de contamination qui recommencent à augmenter en Europe, il semblerait que les contrôles ne soient pas renforcés dans nos aéroports. Les aérogares de Roissy-Charles de Gaulle ne sont accessibles qu'aux personnes ayant un billet, mais l'équipe de TF1 s'est munie d'une caméra cachée pour vérifier l'état des lieux. Le traitement des passagers en provenance de l'étranger n'est pas le même. Pour ceux venant de la Pologne, par exemple, le test est seulement recommandé à l'entrée, à défaut d'être obligatoire. En revanche, le protocole est beaucoup plus strict pour les Philippines. Y a-t-il d'autres pays classés dans la même catégorie ? Si oui, lesquels ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.