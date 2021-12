Dans les allées de la foire aux santons du Vieux-Port, à Marseille

C'est un tout petit monde qui reprend vie dans le Vieux-Port de Marseille chaque année. Les rois mages, le meunier, le berger, les joueurs de boules, la crèche défilent sur les stands de la foire aux santons. "Tous les ans, on vient voir. Ça fait briller les yeux des enfants" ; "c'est tout un travail et toute une histoire aussi de l'artisanat local", confient ces visiteurs. C'est une institution à Marseille où les habitués mais aussi les touristes viennent redécouvrir la culture provençale à travers le travail artisanal des santonniers. Ce sont aussi des lieux chers que les promeneurs se remémorent. "Ça permet de compléter la crèche, de faire un ensemble quand on a la passion de respecter cette tradition ancestrale", confie ce santonnier. La tradition se transmet en famille et perdure. Les grands retombent en enfance et les petites se passionnent pour cet univers miniature magique. Il faut compter entre quatre et une vingtaine d'euros pour un santon selon sa taille. Mais en Provence, cette tradition n'a pas de prix durant les fêtes. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar