Dans les Alpes du Sud, faute de ski, on mise sur d’autres activités

À cette période de l'année, les villages des Alpes du Sud sont habituellement en effervescence. Mais avec le contexte sanitaire, ce n'est pas le cas cette année. Pour l'hôtel "Le chalet suisse" par exemple, seules 35% des chambres sont réservées. Sa directrice générale affirme d'ailleurs que "c'est très calme". "Par rapport aux années précédentes, on n'a pas du tout un taux de remplissage satisfaisant", a-t-elle ajouté. Un constat qui peut s'expliquer notamment par la fermeture des restaurants. En effet, les chiffres sont beaucoup plus encourageants dans la location. Avec les décisions gouvernementales sur les remontées mécaniques, les vacanciers se tournent vers d'autres activités que le ski de descente. Les adultes misent sur le ski de randonnée ou les raquettes. La demande est telle que les équipements sont presque en rupture de stocks dans les magasins. Les clubs, quant à eux, vont pouvoir accueillir les petits apprentis skieurs durant ces vacances. Un petit soulagement pour les 90 moniteurs de ski de la station. D'autant plus que la neige en abondance attire les familles.