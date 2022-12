Dans les authentiques savonneries de Marseille

Ici, les gestes n'ont pas changé au fil des années. Au-dessus de ces chaudrons, Daniel Boetto perpétue la tradition. Ce sont ses parents qui lui ont transmis le savoir-faire et le goût du savon de Marseille. La coulée est une étape primordiale. Le contenu du chaudron se déverse à 70 °C dans les mises. Pour obtenir cette pâte, la recette est immuable : la simplicité et authenticité. Le savon de Marseille est un produit historique, qui visiblement, continue de séduire le monde entier. Il serait né par accident à la préhistoire et donc devenu une spécialité marseillaise au cours des siècles. Et ce n'est pas vraiment par hasard. Un âge d'or du savon de Marseille que l'on entretient fièrement dans une savonnerie installée à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) depuis 122 ans. La fabrique appartient à la même famille depuis 1900. Aujourd'hui, c'est Julie, qui, avec ses deux sœurs, dirige la savonnerie Marius Fabre. Une maison forcément pleine de souvenirs et d’anecdotes. TF1 | Reportage M. Perrot, T. Lecercle, H.P. Amar