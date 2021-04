Dans les coulisses de la chocolaterie de la famille Cluizel

En ce début de printemps, c'est une Normandie encore figée dans l'hiver que nous avons trouvée. Nous nous sommes laissé guider par des parfums exotiques. De quoi transformer notre virée dans l'Eure en voyage à des milliers de kilomètres de là. Colombie, Guatemala, Brésil, Madagascar, Mexique... chaque nouvelle arrivée de fèves de cacao à la manufacture Cluizel est une promesse d'exception. Les plantations sont rigoureusement sélectionnées par Marc Cluizel et Xavier Le Doyen. De la fève au chocolat, la route est longue et certains secrets de fabrication sont bien gardés. Rares sont aujourd'hui les chocolateries à encore torefier et tranformer leurs fèves en pâte de cacao. Jacky Le Bihan est l'un des gardiens de la recette avec 44 ans de maison, quatre décennies à observer, à toucher et à sentir. La transmission, voilà l'objectif que s'est fixé Marc Cluizel. La chocolaterie a été fondée par ses grands-parents, puis reprise petit à petit par son père Michel. François Cluizel, quatrième génération, en héritera un jour. À lui de continuer à faire prospérer cette maison familiale devenue une "Entreprise du patrimoine vivant".